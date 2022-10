Acompanha a análise de Samuel 28

Bom dia! O capítulo 28 de I Samuel narra o rei Saul supostamente falando com o espírito de Samuel por meio de uma médium. Apesar de parecer uma comunicação com mortos, é preciso analisar outras passagens que ajudam a contextualizar e entendeu o que se passou ali. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima terça-feira (4) com o nosso Senhor Jesus!