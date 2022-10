Outubro terá sensação térmica de 45°C no Amapá, diz meteorologia

Segundo o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, este será o mês mais quente de 2022 no Estado.

Por RODRIGO ÍNDIO

Outubro será o mês mais quente do ano e terá sensação térmica que pode ultrapassar os 40°C no Amapá. É o que aponta o Núcleo de Hidrometeorologia (NHMet) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

Segundo o meteorologista Jefferson Vilhena, a previsão é de poucas chuvas e sol forte. Em consequência do período de estiagem, haverá o aumento de focos de calor. Esta análise pela climatologia já ocorre há mais de 50 anos.

“Outubro normalmente é o mês mais quente, onde ele consegue alcançar temperaturas de até 36°C. Não significa que a gente não vai ver chuva, são poucos os privilegiados que conseguem observar chuvas nesses períodos, principalmente porque elas são muito localizadas e ocorreram principalmente nos interiores do Amapá”, explicou Vilhena.

Em setembro de 2022, a meteorologia registrou a temperatura de 35,2°C. Como o momento de estiagem, que é o tempo mais seco e brando, não há influência dos fenômenos El Ninõ e La Ninã, ambis estão atuando em outros países do continente.

“Com a variação da sensação térmica pela cidade, com essas temperaturas altas chegando a 35°C, a 36°C, a sensação térmica pode ultrapassar os 40°C. Isso vai depender de onde nós estamos, se numa área de asfalto ou de concreto, essa sensação pode passar os 45°C, mas se a gente está numa área gramada e com árvores, essa sensação térmica é de 30°C ou 31°C”, esclareceu Jefferson.

A orientação é que a população deve ficar atenta e reforçar o uso de protetor solar, óculos de proteção, guarda-sol e beber bastante água.

Como há poucos sistemas de chuvas e o tempo mais aberto, isso favorece a intensificação da velocidade dos ventos que podem ultrapassar os 40 km/h.