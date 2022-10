Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada de 9 anos e ainda filmar o crime

Crime teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira (24), na casa da vítima, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá prendeu um homem acusado de estuprar a enteada, de apenas 9 anos de idade. O acusado ainda teria gravado o ato sexual no celular dele.

O flagrante aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24), na casa onde o suspeito mora com a criança e a mãe dela, na região central de Macapá.

Foi a mãe da menina quem chamou os militares do 6º Batalhão. Ela contou aos policiais que havia saído para levar outro filho a um posto médico e que ao retornar teria visualizado um vídeo no celular do companheiro, onde ele aparece abusando sexualmente da criança.

Alessandro Gama de Souza, de 34 anos, natural de Afuá (PA), foi apresentado na Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Lá, os policiais também entregaram, como prova, a rede onde ele teria consumado o crime, além das roupas da menina, as quais ela estaria vestida no momento da filmagem. Em razão disto, a polícia acredita que o abuso é recente e pode ter ocorrido no momento que a mãe saiu para levar o filho ao médico.

A delegada Marina Guimarães informou que o padrasto vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável com a produção de cenas de sexo envolvendo criança. Ela falou sobre as filmagens e os abusos. Segundo ela, o acusado assumiu a autoria dos estupros.

“O vídeo é muito chocante. A criança relatou que isto ocorre desde os 7 anos de idade. Já ele confessou que aconteceu e que foi ele que filmou, no entanto, disse que foi apenas essa vez que ocorreu. A mãe descobriu porque quando retornou do médico com o filho precisava baixar um aplicativo no celular dele e acabou descobrindo o vídeo na galeria”, informou a delegada.

Ela confirmou que as roupas íntimas da enteada e do padrasto eram as mesmas que usavam no momento da apresentação e as que aparecem no vídeo.

Alessandro Gama segue preso na DECCM aguardando audiência de custódia.