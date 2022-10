Passageiro fica 12 horas com braço preso em ralo de barco

O caso ocorreu dentro de um dos compartimentos do navio Ana Beatriz lll, que estava ancordo em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um passageiro viveu momentos de tensão ao ter o braço preso no ralo do banheiro de uma embarcação que saiu de Santana (AP) com destino a Belém (PA), no último final de semana.

O caso ocorreu dentro de um dos compartimentos do navio Ana Beatriz III, que deixou o porto de Santana na manhã de sábado (8).

De acordo com passageiros da embarcação, a vítima ficou cerca de 12h com o membro superior esquerdo preso no tubo de ferro.

Para a tripulação, o homem, que não teve o nome divulgado, comentou que foi tomar banho e acidentalmente deixou a carteira porta cédula cair no ralo que estava sem proteção. Ao colocar o braço para tentar alcançar o objeto, o braço foi ‘sugado’.

Depois de um tempo preso, ele sentiu fortes dores e gritava bastante. Foi necessário chegar ao porto de Breves (PA), para receber apoio do Corpo de Bombeiros do município.

Após horas cortando o tubo de ferro fundido, o homem foi resgatado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da região, ele teve alguns ferimentos, mas nada grave.

Os responsáveis pela embarcação não se pronunciaram sobre o caso. Após horas em Breves, o navio seguiu viagem.