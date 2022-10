Polícia procura bandido que invadiu madeireira

Criminoso roubou celulares e joias dos funcionários

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá decretou a prisão preventiva de Alexandre dos Santos Chavier, o Toquinho, de 23 anos, indiciado nesta segunda-feira (17) por roubo majorado com emprego de arma de fogo e “concurso de pessoas”, que é quando vários criminosos se unem com o mesmo objetivo.

O crime ocorreu no dia 26 de julho e o alvo do assaltante foi o escritório de uma madeireira localizada no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. Ele teve a ajuda de um comparsa (já morto), que deu apoio em uma motocicleta para a fuga.

A dupla de assaltantes era investigada pelo delegado da Polícia Civil Leonardo Alves, titular da Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

A ação criminosa foi filmada pelo sistema de segurança do comércio. Nas imagens, é possível ver quando a dupla chega numa motocicleta e o condutor fica no apoio do lado de fora, pronto para dar fuga.

Para o delegado, é Toquinho quem aparece no vídeo, rendendo a vítima com uma arma de fogo e praticando o roubo. Depois, ele monta na garupa da moto e foge levando joias e celulares.

“Após reunirmos elementos que entendemos ser suficientes para demonstrar indícios de autoria, materialidade e circunstâncias do crime, conseguimos identificar o suspeito que estava armado e abordou a vítima”, pontuou.

Ainda segundo Alves, Toquinho já responde por outros processos criminais. Buscas estão sendo feitas para tentar prendê-lo, mas ele segue foragido. Ele pode ser condenado a uma pena superior a 10 anos de reclusão.

O delegado divulgou o Disk Denúncia 98430 9898 para quem puder contribuir com informações que levem à captura do bandido.