Policiais acusados de torturar detento com borracha e exercícios são absolvidos

Por LEONARDO MELO

Os policiais penais acusados de torturar um preso acusado de homicídio foram absolvidos pela justiça do Amapá. A decisão foi do juiz José Castellões Neto, da 3ª Vara Criminal de Macapá.

De acordo com o processo, o crime teria ocorrido em 11 de julho de 2016. O detento narrou que, ao dar entrada no Iapen, foi levado para um banheiro pelos agentes onde foi obrigado a tirar a roupa e se molhar com água.

Em seguida, passou a ser surrado com um pedaço de borracha. Depois da sessão de espancamento, ele teria sido obrigado a fazer 150 agachamentos sem parar. A tortura só teria terminado quando ele disse aos policiais que participaria de uma audiência no dia seguinte.

O detento também afirmou que ouviu dos policiais, durante o espancamento, ele estava apanhando por ter participado do homicídio de um PM que era parente de um dos policiais penais.

Na audiência em que participaria no dia seguinte, o juiz de plantão observou que ele estava muito machucado e encaminhou o caso para o Ministério Público apurar. No decorrer no processo contra os acusados, no entanto, o próprio MP entendeu que não havia provas contra eles.

Os ferimentos foram comprovados por exame de corpo de delito, mas a autoria das agressões gerou dúvida aos promotores e ao juiz, especialmente após depoimentos de servidores que estavam de plantão no Iapen.

Um dos acusados, por exemplo, irmão do PM supostamente morto pelo detento, provou que no dia 11 estava de plantão numa área afastada de onde ocorreu o espancamento.

