Policiais apreendem cestas de candidata a deputada estadual

Alimentos estavam sendo levados para o Marabaixo

Da Redação

Policiais federais e uma equipe do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado, apreenderam dezenas de cestas básicas da campanha de uma candidata a deputada estadual. O nome dela não foi divulgado, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que se trata da empresária Sila Souto (Republicanos).

De acordo com a PF, os policiais estavam cumprindo três mandados de busca e apreensão nos bairros Marabaixo, Alvorada e Trem para apurar denúncias de distribuição de cestas básicas para a compra de votos.

A denúncia foi feita no último dia 29, informando que os alimentos já estavam sendo entregues e continuariam até o dia do pleito.

Durante a apuração, os policiais descobriram que os alimentos estavam sendo transportados a partir de uma residência no Bairro Alvorada para o Marabaixo, na zona oeste.

Ontem, os policiais apreenderam 40 cestas básicas, e hoje mais 31 na casa de um dos suspeitos, que funcionava como ponto de distribuição.

“A pena para o crime de compra de voto pode chegar a 4 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Caso se comprove o envolvimento da candidata, poderá haver a perda do mandato caso eleita”, informou a PF.

Sila Souto de acordo com o site do TSE, Sila Souto recebeu apenas R$ 61 mil do fundo eleitoral para a campanha de deputada estadual.