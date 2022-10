Policiais e criança são feridos durante ocorrência de violência doméstica

Caso ocorreu no conjunto São José, na zona sul de Macapá. Fotos: Reprodução redes sociais

Da REDAÇÃO

Policiais do 1º Batalhão da PM do Amapá e uma menina ficaram feridos durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no conjunto São José, zona sul de Macapá, na noite desta quarta-feira (12).

A equipe foi acionada pelo Ciodes por volta das 20h para se dirigir até a Quadra 4, Bloco 3 do residencial. De acordo com o relatório apresentado pelos policiais, quando chegaram no apartamento a porta estava aberta e o acusado (de nome não divulgado) ainda se encontrava no local. Ele informou que a ex-esposa e o filho de seis anos estavam trancados no banheiro.

O policial bateu na porta, e a esposa informou que havia sido agredida pelo ex-companheiro com socos no rosto, e que ele ainda a engasgou, além de ameaça-la de morte.

Ao tentar algemar o acusado, ele agrediu um sargento enquanto um comparsa avançou sobre um soldado da guarnição. Houve luta corporal dentro do apartamento e um disparo acabou atingindo uma filha da vítima no pé direito.

O ex-marido foi à cozinha, pegou um terçado e uma marreta, mas foi contido pelo sobrinho da vítima. Os policiais pediram apoio de mais equipes e houve nova luta corporal.

O ex-companheiro da vítima tentou furar a cabeça do sargento com uma broca. A luta só terminou quando os policiais atiraram nos dois infratores com as armas de choque.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o apartamento para atender os policiais feridos e a menina atingida com o tiro no pé. Eles foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Macapá.