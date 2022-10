Por falta de legislação, Macapá adia estreia da tecnologia 5G

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A tecnologia 5G – tão esperada pelos brasileiros – passaria a ser oferecida a partir desta quinta-feira (6) em Macapá e demais capitais do país.

Entretanto, devido a problemas de legislação e falta de pagamento pelo sinal – por parte das operadoras de telefonia móvel – a estreia teve que ser adiada.

A única operadora, por enquanto habilitada, garante que serviço será disponibilizado ainda esta semana, mas para apenas oito bairros da capital.

Em relação a legislação apropriada, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Rafael Pontes, afirmou que a capital já deveria ter uma lei específica que regulamentasse o serviço. Para isso, a Câmara de Vereadores deveria elaborar projeto de lei para, posteriormente, ser sancionada pelo prefeito.

Isso deve ser levado em consideração, segundo o secretário, porque a partir do momento que o serviço for ofertado por todas as operadoras, haverá instalação de antenas em várias partes da cidade e, ao mesmo tempo, essas operadoras terão acesso aos dados de todos os cidadãos que fizerem uso do serviço.

“É muito importante que os vereadores, junto com o prefeito, façam esse diálogo e criem um regulamento de acordo com o padrão nacional, para que a gente possa ter esse serviço, respeitando a lei de propriedade de dados, respeitando todo regramento municipal sobre a instalação dessas antenas nas estruturas de postes, prédios comerciais”, orientou o secretário.

Apenas oito bairros

Apenas oito bairros de Macapá passarão a receber o sinal de tecnologia 5G esta semana, fornecido por todas as operadoras que oferecem telefonia móvel em Macapá, mas apenas os clientes da Claro poderão estrear o sinal. Acontece que a empresa foi a única a realizar o pagamento do boleto para a agência reguladora do serviço.

A instituição enfrentou problemas para gerar os documentos de pagamento para as empresas devido ao grande fluxo de pedido nos últimos dias.

A Claro adiantou que os bairros que receberão o sinal serão: Laguinho/Julião Ramos, Centro, Jesus de Nazaré, Novo Buritizal, Trem, Zerão, Santa Inês, Santa Rita (parcial) e os demais bairros da capital até janeiro de 2023.

“Houve toda uma adequação nos equipamentos (sites/torres) das operadoras que vinha acontecendo desde o final do primeiro semestre. Houve testes de voz e dados pré liberação comercial e todos foram executados com sucesso por todas as operadoras”, assegurou o engenheiro de Rádio Frequência da Claro, Hoan Leão Monteiro.

A perspectiva do 5G é o seu uso em negócios com necessidade de resposta em tempo real como Telemedicina, carros autônomos, indústria agro, automação, robótica, educação, entre outros.

Ela é a quinta geração de tecnologia de redes móveis que permite ultra velocidade e baixa latência (tempo de resposta da rede), além de transportar uma quantidade de dados muito maior para um grande número de usuários, simultaneamente.

“Para se ter uma ideia, no 4G+ tínhamos uma banda de espectro disponível de 60 MHz. E, com isso, atingimos velocidade de download de dados de aproximadamente 300 Mbps. O 5G entra com uma banda espectral de 100 MHz que irá agregar com os 60 MHz do 4G, e, por isso, pode levar o usuário a uma experiência de até 1,2 Gbps no download de dados”, explicou o engenheiro.