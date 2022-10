Primeira capital, Amapá comemora 121 anos

A programação de aniversário contou com a participação de diversas autoridades amapaenses, além do bolo e o tradicional parabéns.

A 300 km de Macapá, o município de Amapá, completou 121 anos de criação, neste sábado (22).

Na data, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), manteve a tradição de transformar simbolicamente a cidade em capital do Estado por um dia. O ato ocorre desde 2009, uma forma de relembrar e reconhecer a importância histórica do município, que foi a primeira capital do Amapá.

A programação de aniversário contou com ações sociais, culturais, entregas, como o novo prédio da prefeitura, e assinatura de ordens de serviço para início de obras no município e a participação de diversas autoridades amapaenses, além do bolo e o tradicional parabéns comemorando o aniversário.

Ao todo, mais de 25 serviços foram ofertados, como Atendimento ao Cidadão, com serviços prestados pelo Detran, Sims, Super Fácil, Sejuv, Creap, Rurap, feirinha do Agricultor, coordenada pela SDR e RURAP, atendimento na carreta da Defensoria Pública do Amapá.

Na educação foi realizado o aulão do Enem e uma roda de conversa com acadêmicos da UEAP. A expectativa de mil atendimentos.

Ao amanhecer do dia 15 de maio, a Vila do Espírito Santo do Amapá – hoje o município de Amapá – foi invadida por uma tropa da Legião Estrangeira, vinda de Caiena, capital do território ultramarino da Guiana Francesa.

A organização militar francesa era conhecida por agregar homens de várias nacionalidades, sem nenhum tipo de seleção para entrar, por isso, muitos criminosos procurados pelas justiças de seus países encontravam na Legião Estrangeira um refúgio protegido pelas leis internacionais.

À época o Amapá formava uma região de Contestado Franco-Brasileiro. Após a batalha, a República reconheceu o heroísmo de Cabralzinho e seus comandados. O Laudo Suíço, em 1900, ratificou o Rio Oiapoque como fronteira franco-brasileira e pôs fim ao litígio. No ano seguinte, em 22 de outubro de 1901, a lei nº 798 criou a cidade de Montenegro, que em 1903, volta a receber a denominação de Amapá até os dias atuais.