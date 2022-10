Quem é Josenildo, o ‘novato’ campeão de votos de 2022

Josenildo Abrantes é de Macapá, tem 49 anos, e foi um estreante em eleições, apesar de estar na política há vários anos

Por SELES NAFES

Aos 49 anos, o auditor fiscal e ex-secretário de Fazenda do Amapá, o macapaense Josenildo Abrantes, foi o campeão de votos da eleição deste ano. O novo deputado federal pelo PDT teve 27.114 votos, mais de 3 mil votos a mais do que o segundo colocado, o veterano Acácio Favacho (MDB, com 24.064 votos).

Apesar da votação expressiva e de estar debutando num cargo eletivo, Josenildo não é bem um novato na política. Com exceção de Marcelo Roza (gabinete civil) e Gilberto Ubaiara (Secom), ele foi um dos poucos que restaram da formação original do terceiro mandato de Waldez, a partir de 2015.

Foram mais de 7 anos e três meses numa das pastas mais importantes de qualquer governo, responsável não apenas pela arrecadação, mas pelo equilíbrio entre despesa e receita.

Além disso, Josenildo é um dos principais conselheiros do governador e chegou a ser indicado para concorrer à prefeitura de Santana, em 2020. Apesar de embalado na pré-campanha, ele acabou aceitando o pedido de Waldez para esticar a permanência na Sefaz e ajudar na gestão do Estado, com a promessa de apoio em 2022.

Esse prestígio conferiu a Josenildo o apoio incondicional da base deixada por Marília Góes, hoje conselheira de contas, e da própria militância de Waldez. Além de Josenildo, o PDT elegeu também como deputado federal o “Cara da Vacina”, Dorinaldo Malafaia.

O PDT encerra um ciclo de governança no Estado, mas deixa novos quadros com potencial para disputar o Executivo estadual nas próximas eleições.