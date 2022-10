Randolfe confirma 20 capitais com transporte gratuito no dia da eleição

Ação do senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues permitiu transporte público de graça nas eleições em mais de 20 capitais do Brasil.

Macapá e outras 21 capitais brasileiras terão transporte coletivo de graça no segundo turno das eleições de 30 de outubro, próximo domingo, para definir quem será o presidente da República a partir de 2023.

A gratuidade veio após ação da Rede Sustentabilidade e do senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o benefício em 22 capitais.

“É dever dos poderes garantir que o eleitor possa ir às urnas e exerça um direito previsto na constituição”, disse o líder da oposição no Senado Federal, Randolfe Rodrigues.

Até o momento, anunciaram a medida: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Brasília e Vitória.

Segundo o STF, as prefeituras e empresas concessionárias podem garantir transporte gratuito sem que isso configure crime eleitoral ou improbidade. A decisão derrubou a ação da campanha de Bolsonaro (PL) para limitar o transporte de eleitores.

O Ministro, na decisão, frisou que o voto é uma garantia constitucional e que, por isso, não pode haver qualquer discriminação de eleitores.