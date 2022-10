Rayssa nega calote e ameaças a profissionais da campanha

Equipe da produtora da campanha registrou boletim de ocorrência. Ex-candidata diz que não há dívidas

A ex-candidata ao Senado pelo MDB, Rayssa Furlan, negou que exista qualquer tipo de pendência financeira com a equipe de publicitários e produtores conduziu a campanha dela. A declaração vai na contramão do que declarou na Polícia Civil do Amapá o dono da produtora contratada.

Em depoimento, Henrique Santos disse que sua empresa foi contratada por R$ 650 mil, e que, ao deixar o hotel ontem (5), foram informados pela recepcionista que havia uma pendência de R$ 11 mil.

Ao cobrarem a coordenação da campanha, os profissionais teriam sido destratados e ameaçados por um suposto assessor de Rayssa que teria avisado que “agora vai ficar perigoso para vocês aqui, isso não é o Ceará”. Equipe também teria ouvido que tinha “dado muito prejuízo”, por isso o valor teria que ser pago por eles.

Depois disso, os profissionais deixaram o hotel às pressas abandonando até objetos pessoais. Eles embarcaram ontem mesmo para Fortaleza. Os publicitários chegaram a gravar áudios pedindo ajuda e relatando as ameaças. Os áudios foram espalhados rapidamente em grupos de WhatsApp.

Em nota, a ex-candidata disse que todos os compromissos da campanha foram pagos, e que não houve qualquer tipo de ameaça à integridade física “ou constrangimento moral aos integrantes da equipe da produtora”.

“A coordenação da campanha de Rayssa Furlan agradece a todos os colaboradores pelo árduo empenho durante todo o pleito eleitoral de 2022, e reforça ainda o compromisso para continuar trabalhando em prol da melhoria do nosso amado estado do Amapá”.