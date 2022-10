Religiosa vê homem com esposa e filho na rua, oferece alimento e abrigo e é furtada

Caso ocorreu na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá, na região norte do Estado do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um gesto de solidariedade rendeu dor de cabeça e uma tremenda decepção a uma comerciante no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

Segundo a Polícia Civil, a mulher de 47 anos sempre foi boa de coração, gosta de ajudar as pessoas e é bastante religiosa.

Recentemente, quando passava pela rua, viu um homem com sua esposa e o filho do casal, sentados numa calçada em situação que ela acreditou ser ‘vulnerável’. Prontamente, ajudou-lhes com alimento e abrigo.

Na manhã da última quarta-feira (5), ela compareceu à delegacia da cidade para denunciar que havia sido furtada em seu estabelecimento comercial, mas que não havia suspeita.

“Ela relatou que chegou em seu comércio no começo da manhã e constatou que alguém teria arrombado e, de lá, subtraído dois botijões [de gás] e uma chapa de preparação de alimentos. Nossa equipe diligenciou e conseguimos capturar o suspeito”, contou o delegado Átila Rodrigues.

O homem que ela havia abrigado estava de posse dos objetos furtados.

“Para a surpresa da vítima o suspeito era a pessoa que ela tinha hospedado na casa dela com pena quando ele estava na rua com esposa e uma criança de 6 anos de idade. Ele acabou por furtar esses dois botijões de gás do comércio dela e ainda furtou o carrinho de mão de uma vizinha”, acrescentou o delegado.

No Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Oiapoque, a polícia descobriu que ele era foragido da Justiça e estava com um mandado de prisão por homicídio e roubo.

“Ele se apresentou com o nome do irmão e tinha uma cédula de identidade no bolso com o nome do irmão e a fotografia dele próprio. Então, ele foi indiciado pelo crime de furto qualificado, pelo arrombamento e, foi instaurado inquérito para apurar o crime de falsidade documental, já que falsificou um documento público verdadeiro”, finalizou o delegado.

O homem está à disposição da Justiça em Oiapoque. Ele morou 2 semanas de favor na casa da vítima.