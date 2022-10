Renda Para Viver Melhor: benefício já está disponível para saque

Segundo o Governo do Amapá Valores, pagamento representa injeção de R$ 3,1 milhões na economia.

Já está disponível para saque e débito nesta terça-feira (25) o pagamento do programa Renda Para Viver Melhor referente ao mês de outubro. A informação foi confirmada pelo Governo do Amapá, que afirmou estar pagando de forma antecipada o benefício mensal de R$ 311.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o investimento custeado com recursos do tesouro estadual representa um aporte de mais de R$ 3,1 milhões na economia do Amapá. Mais de 10 mil famílias em vulnerabilidade social são beneficiárias.