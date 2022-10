Santana assina contrato para sinalizar a cidade

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

A Prefeitura de Santana e representantes da Superintendência de Transportes e Trânsito (STTRANS) assinaram os termos do contrato que prevê a sinalização vertical e horizontal de inúmeras ruas e avenidas do município.

O Projeto Sinaliza Santana irá iniciar os serviços ainda este ano. Para a sinalização, a PMS utilizará recursos oriundos do tesouro municipal. A medida faz parte do plano de mobilidade urbana da cidade e tem como objetivo, garantir mais conforto e segurança àpopulação.

As ações preveem pintura de faixas de pedestres, ciclovias, instalação de semáforos e substituição de placas de trânsito antigas por mais modernas.

Durante a assinatura, o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), destacou a iniciativa.

“Pela primeira vez, Santana assinará um contrato para executar um plano de sinalização de trânsito. Nós precisamos ter uma cidade com uma boa sinalização para evitar acidentes, por isso, a partir de agora, todas as vias municipais receberão a sinalização adequada”.

Os Bairros Central, Igarapé da Fortaleza, Paraíso, dentre outros, terão prioridade por possuírem vias com elevados índices de acidentes e reclamações da população.

O Superintendente da STTRANS, Ivo Giusti, afirmou que os santanenses aguardam com muita expectativa o serviço de sinalização.

“Diante das estatísticas que nós levantamos dos pontos mais críticos, onde ocorrem mais acidentes e a partir desses estudos nós direcionamos essas sinalizações e já este mês iniciamos os serviços. A população e condutores aguardam com muita expectativa esse trabalho”, reafirmou.

Veja abaixo, vias que receberão sinalização:

– Rua Marechal Deodoro com a Avenida Sete de Setembro

– Rua Pres. Arthur Costa e Silva com Avenida Maria de Oliveira Colares

– Avenida Maria de Oliveira Colares com a Rua Cláudio Lúcio Monteiro *Semáforo de 3 tempos

– Rua Euclides Rodrigues com Avenida Coelho Neto

– Rua Pres. Arthur Costa e Silva com Avenida das Nações

– Avenida Estélio de Oliveira com a Rua Adálvaro Alves Cavalcante

– Rua Euclides Rodrigues com a Avenida Coelho Neto

E ainda, a substituição do semáforo da Avenida Maria Oliveira Colares com a Rua Pedro Salvador Diniz.