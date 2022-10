Santinhos e ingressos para shows estavam em casa de membro de facção, diz PM

A polícia suspeita de compra de votos. Material estava na casa de integrante de uma organização criminosa, no Bairro Pacoval, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá apreendeu santinhos de dois candidatos a deputados estadual e federal, juntamente com centenas de ingressos para o show do cantor Hungria Hip Hop e da aparelhagem Super Pop.

Segundo a polícia, o material estava na casa de um integrante de uma organização criminosa, no Bairro Pacoval, em Macapá. O flagrante ocorreu neste domingo de eleições (2).

A polícia suspeita de compra de votos, mas o dono do imóvel, conhecido como ‘Davizinho’ não foi encontrado.

De acordo com o comandante do 6º Batalhão, major Ademar, o faccionado cumpre pena no regime aberto domiciliar e responde pelos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas.