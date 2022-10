Sem registros de morte há 60 dias, Covidinho vai fechar

Centro foi criado para atender pacientes com suspeita de covid, no Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A partir deste sábado (15) a unidade criada para atender pacientes com suspeita de covid-19 localizada no Bairro Santa Inês será fechada pela Prefeitura de Macapá.

Conhecida na cidade como Covidinho, a unidade foi palco de várias notícias tristes durante a pandemia em Macapá.

A prefeitura afirmou que a decisão foi tomada como base os números epidemiológicos, que apresentam queda de casos positivos. Desde 4 de outubro, a capital registrou apenas 17 casos confirmados.

A unidade, que passou a ser referência em síndromes respiratórias, atendia pacientes com suspeitas de covid. Atualmente, realiza testes e primeiros atendimento a pacientes com crise.

“Além disso, com o avanço da vacinação da população de Macapá contra a covid-19 está em atualmente em mais de 77% da população acima de 18 anos com a primeira dose, e 67,93% com a segunda dose e ocupação dos leitos voltados para o atendimento da Covid-19 no Amapá, que é de 5,6%, considerando as redes pública e privada. Além disso, não foi registrado nenhum óbito relacionado à doença em quase dois meses”, justificou, em nota, a prefeitura.

Passam a ser referência para síndromes gripais e casos suspeitos de covid as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Perpétuo Socorro e Marabaixo, além da UBS Marcelo Cândia, na zona norte, e Pedro Barros, na Fazendinha.

Todas as UBSs da rede municipal disponibilizam teste para covid-19, que pode ser feito mediante apresentação de solicitação médica.