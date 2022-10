Sem ter pra onde ir, moradores de casa incendiada esperam doações

Incêndio ocorreu na noite de quinta-feira (20). Vizinhos tentaram apagar as chamas, mas já era tarde demais

Por ANDRÉ SILVA

A família que teve a casa destruída por um incêndio na noite desta quinta-feira conta a ajuda da população para recomeçar.

O fogo deixou uma casa completamente destruída e outras duas parcialmente. As chamas teriam iniciado depois que a mangueira do fogão se soltou durante o preparo do jantar, na noite de quinta-feira (20), no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

A casa fica localizada na Avenida Guaranis. O fogo se alastrou muito rápido e deixou os proprietários feridos.

Um deles, a dona Lucimeire Pereira Cordeiro, de 54 anos, teve queimaduras de terceiro grau e está internada no setor de queimados do Hospital de Emergência.

Já o esposo dela, Francisco Laurindo da Silva, de 65 anos, teve queimaduras leves e se recupera na casa de parentes. Ele relatou em poucas palavras o terror que viveu.

“Ela estava na cozinha quando me chamou, mas já estava pegando fogo. Aí, não teve mais como a gente apagar”, lembrou o idoso.

Mateus Silva, de 24 anos, é filho dos proprietários da casa. Ele relatou que o fogo se espalhou muito rápido e não deu tempo de salvar nada.

“Foi muito rápido. Os vizinhos ainda tentaram ajudar a apagar, mas não deu tempo. Queimou três casas. A nossa foi perda total as do vizinhos parcial”, relatou o jovem.

Agora ele e a família encontram-se sem ter para onde ir e só com a roupa do corpo.

O jovem relata que a família não tem condições de arcar com a construção de uma nova casa, por isso, pede ajuda.

No início desta manhã desta sexta (21), equipes da Prefeitura de Macapá estiveram no local prestando apoio a família. Segundo Mateus, eles garantiram direito ao aluguel social.

Quem quiser ajudar à família, pode ligar diretamente para Mateus, pelo telefone (96) 99199-0795.

Doações por Pix podem ser feitas pelo mesmo número do telefone, em nome de Mateus Cordeiro da Silva, Banco Inter.