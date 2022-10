Ouça a bela análise de II Samuel 22

Bom dia! O capítulo 22 de II Samuel traz um cântico de louvor que depois seria incluído no livro dos Salmos com pequenas diferenças. Este salmo foi escrito por Davi para celebrar sua vitória sobre seus inimigos. É uma magnífica manifestação de reconhecimento de que Deus trata as pessoas como as pessoas tratam ao Senhor, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra e tenha um feliz sábado (29).