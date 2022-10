Silvia Waiãpi evita falar sobre harmonização, mas diz que provas são forjadas: ‘Ratazanas!’

A deputada federal eleita se pronunciou a cerca da denúncia de que teria usado o fundão para procedimento estético facial

Por SELES NAFES

A deputada federal eleita pelo PL do Amapá, Silvia Waiãpi, se posicionou em um vídeo afirmando que registrou boletim de ocorrência por denunciação caluniosa. Acompanhada de dois advogados em frente ao Ciosp do Pacoval, ela disse que está sendo alvo de provas forjadas.

Silvia explica que ontem (7) estava fora do Estado, e que ao retornar a Macapá foi surpreendida pela notícia amplamente divulgada por vários veículos de comunicação. Segundo o que declarou ao MP Eleitoral a ex-coordenadora da campanha, Maitê Mastop, Silvia usou R$ 9 mil do fundo eleitoral da campanha para pagar um tratamento de harmonização facial, no fim de agosto.

A ex-coordenadora entregou aos procuradores comprovantes de que recebeu dinheiro do fundo, e que repassou à clínica. A denúncia gerou um pedido do MP Eleitoral para que Silvia Waiãpi não seja diplomada, ou que tenha o diploma cassado.

No vídeo, Silvia evita dar explicações sobre o tratamento de harmonização e como ele foi pago. E se limitou apenas a dizer que é alvo de uma perseguição.

“Isso é uma denúncia caluniosa na intenção de macular a imagem de quem protege o Brasil e de quem quer fazer algo pelo povo amapaense. Vou dizer pra vocês, suas ratazanas, nós vamos provar na justiça que isso tudo foi forjado contra mim”.