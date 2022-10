Sobre a Europa, bom-senso e o zelo com o dinheiro público

Casal Furlan vai a mega evento mundial sobre cidades inteligentes, e abrindo uma discussão sobre a relevância desse tipo de investimento

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Macapá não é uma cidade rica. Muito pelo contrário. Depende quase que exclusivamente de repasses federais e do salário do funcionalismo para movimentar a roda da economia, baseado no comércio e setor de serviços. Por isso, cada investimento público requer muito planejamento e, acima de tudo, relevância. Não é o que se vê na participação da comitiva de Macapá no Congresso Mundial Smart City 2022, na Espanha, um megaevento para grandes centros urbanos sobre cidades inteligentes.

Ao evento será realizado entre os dias 15 e 17 de novembro na bela Barcelona, um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. No Smart City, gestores de grandes cidades do mundo, como Nova Iorque, Chicago, Tóquio, Seul, São Paulo e Rio de Janeiro serão apresentados às novidades da tecnologia, do urbanismo e da mobilidade que tornam as cidades mais modernas e práticas.

Por isso, é difícil entender onde se encaixa uma secretária municipal de Assistência Social. Rayssa Furlan, em franca construção de uma imagem política, irá com o marido, aparentemente com tudo pago pelo município.

A portaria do esposo liberando-a para a viagem “funcional” dá a entender que as despesas serão por nossa conta. Só as passagens para o casal, na cotação feita hoje (28), somam quase R$ 20 mil (menor preço). Acrescente-se alimentação, hospedagem e outras regalias.

E eles não irão sozinhos. Vão levar um representante de Macapá em Brasília e uma subsecretária de gestão, pelo menos até onde foi possível pesquisar no diário oficial (onde estão publicadas as portarias de liberação). A secretária de Assistência Social irá sob o argumento de que Macapá precisa criar uma “rede de assistência social digital”.

Sim, é isso mesmo que vocês acabaram de ler. Pelo menos é o que diz o release oficial, divulgado ontem (28) para arrefecer a polêmica nas redes sociais sobre a viagem internacional do prefeito e da esposa, em plena crise econômica.

É claro que Furlan e Rayssa não precisam do dinheiro do contribuinte para uma viagem como essa, mas um pouco de bom-senso e zelo pelo dinheiro público não fazem mal pra ninguém.

Vamos esperar pelos anúncios que virão após o retorno desse evento tão importante para Macapá.

notícias de Macapá