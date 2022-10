Startups discutem inovações tecnológicas e econômicas para o Amapá

Eventos reúnem empresas que desenvolvem estratégias de startups com foco na bioeconomia

Por ANDRÉ SILVA

Aconteceu nesta quinta-feira (20) a segunda edição do Startup On no Amapá, evento sobre inovação econômica e tecnológica no estado. Já na sexta-feira (21), será o dia do Inova Amapá, também sobre a mesma temática. As duas programações reúnem proprietários e pessoas que queiram começar um negócio nesse modelo, além de estudantes e especialistas do ramo.

O Startap On é organizado pela Associação Brasileira de Startups e realizado pela comunidade Tucuju Valley, que reúne mais de 60 empresas do tipo no estado.

A programação é voltada tanto para startups que estão iniciando no mercado, quanto para aquelas que precisam de ajuda para escalar seus negócios.

Os participantes terão acesso a palestras que serão ministradas por profissionais locais e nacionais, entre eles, proprietários de satrtups amapaenses que já operam em todo o Brasil.

“A gente já tem 60 startups no Amapá e esse público tem alguma dor, seja ela com marketing ou vendas, que está atrapalhando sua escala. Esse público tá tendo a oportunidade de falar com um mentor que é especialista no assunto. Geralmente é um dono de startup ou alguém que trabalha em uma. Ele então vai apontar os caminhos para resolver o problema”, disse Lindomar Góes, da comunidade Tucuju Valley.

Inova Amapá

Já o Inova Amapá é uma feira voltada ao futuro dos negócios digitais e da bioeconomia no Amapá. O evento acontece nesta sexta-feira (21), no auditório do Sebrae em Macapá.

De acordo com o gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro, o evento é uma apresentação e exibição expositiva e para comercialização de produtos e serviços focados na inovação e bioeconomia, mediante a promoção e geração de negócios para o Ecossistema de Inovação do Amapá.



“A iniciativa faz parte do Programa Inova Amazônia do Sebrae, apresenta aos visitantes produtos tecnológicos de jogos, pich, agência de serviços digitais; e conta com a participação de startups, instituições de ensino, ciência e pesquisa; e exposição de empresas de bioeconomia inovadora”, disse Bruno Castro.



O Programa Inova Amazônia do Sebrae, é uma estratégia focada em apoiar, desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras que tenham como premissa a preservação, conservação, uso sustentável dos recursos da biodiversidade do bioma Amazônico e a utilização sustentável de recursos naturais da Amazônia Legal.



Exposição

A Feira Innova Amapá fomenta o mercado da bioeconomia e tecnologias escaláveis ofertadas pelas startups, e recebe a visita de empresários do segmento, estudantes e sociedade em geral; exposições empreendedoras de pessoas físicas; instituições parceiras; Microempresas (ME); Empresas de Pequeno Porte (EPP) e do Ecossistema de Inovação amapaense.