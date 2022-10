Suspeito de matar amigo é preso em embarcação a caminho do Pará

Crime ocorreu no último fim de semana, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Foi preso quando tentava fugir para o município de Breves (PA), o suspeito de envolvimento na morte de Adriano Cardoso Brito, de 34 anos, assassinado a pauladas após uma bebedeira entre amigos, no último fim de semana, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O corpo da vítima foi encontrado na manhã de sábado (8), por volta de 6h, na Rua Pastor Sozinho, no Bairro dos Remédios.

A investigação da 1ª DP de Santana aponta Geovane da Costa Gonçalves, de 25 anos, como autor do crime.

A embarcação em que ele tentava fugir foi interceptada pelas forças de segurança do Estado do Pará, nas proximidades da cidade paraense. A ação foi resultado de um trabalho conjunto com a Polícia Civil do Amapá.

Imagens de câmeras de segurança coletadas pelo delegado Vitor Crispim revelam que após a noite de bebedeira houve um desentendimento entre os dois amigos.

Adriano saiu caminhando e foi seguido por Geovane. Em seguida, a vítima aparece morta em via pública, com várias marcas de pauladas na cabeça.

O suspeito foi levado para a cidade de Breves e ainda hoje deverá ser recambiado para a 1ª DP de Santana.