“Tá indo pra quarta semana”, diz morador de Macapá há quase um mês sem água

Companhia de Saneamento do Amapá diz que estava fazendo manutenção no sistema de captação da água do Rio Amazonas e que os serviços se encerraram hoje.

Por ANDRÉ SILVA

Moradores de uma parte do Bairro Santa Rita, região central de Macapá, sofrem há quase um mês com a falta de água.

Eles contam com ajuda de vizinhos, que tem poço em casa, para se higienizar e fazer pequenos serviços domésticos.

É o caso do autônomo Fernando Borges, de 39 anos, que reside na Avenida Almirante Barroso. Ele diz que há quase quatro semanas não cai uma gota de água na torneira. Por conta disto, ele e sua família têm que ajudar a pagar a despesa com aumento do consumo do vizinho.

“Tá indo pra quarta semana que não dá nada na torneira. Estamos pedindo dos vizinhos que têm poço artesiano, mas isso incomoda, né? Isso gera custo para os vizinhos”, protestouo o autônomo.

O ex-militar Marco Sidney, de 50 anos, mora na Avenida Professora Cora de Carvalho. Ele disse que pagou a taxa mínima de consumo até ontem. O motivo para o fim do benefício foi que a CSA instalou um hidrante em sua residência, mas pra sua surpresa a água não cai.

“Era taxa mínima, mas ontem colocaram o hidrante, mas sem água, como que paga? Tenho aproximadamente 50 anos morando aqui no bairro e isso ainda não tinha acontecido”, reclamou o morador.

O administrador Ivaldo Barrsoso, de 60 anos, mora em frente a casa de Fernando Borges. Ele contou que assim como o vizinho, tem dependido da generosidade das pessoas.

“A vizinha que quebra nosso galho. Ela tem poço artesiano. Mas ela tem custo com energia, fora o incomôdo. A gente sempre teve problema com a falta da água aqui, mas tanto tempo como está agora, é a primeira vez”, indignou-se o administrador.

A Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) afirmou que o problema está sendo causado em razão de uma manutenção realizada na Estação de Captação da Água do Rio Amazonas, localizada na orla do Santa Inês.

Apesar dos moradores afirmarem que enfrentam a falta de água há quatro semanas, a CSA diz que manutenção no local iniciou na última terça-feira (4) e encerrou nesta quarta-feira (5).

A Companhia informou, ainda, que fornecimento da água já foi restabelecido e a melhora na vazão e distribuição ocorrerá ao longo do dia.