Técnico chamado para instalar central de ar é morto com mais de 10 tiros

Técnico de refrigeração foi morto a tiros quando chegou no local

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar a dupla que armou uma emboscada e matou um técnico em refrigeração, nesta quarta-feira (5), com vários tiros na cabeça. A execução ocorreu em plena luz do dia, numa região periférica do Bairro Araxá, na zona sul de Macapá, com acesso pela Avenida Setentrional.

Nelcides da Silva Matta Neto, de 30 anos, tinha sido preso em 2018 por tráfico de drogas e, atualmente, respondia a processo por violência doméstica.

Testemunhas do homicídio disseram que a vítima estava na companhia de um ajudante quando passou a ser alvo de um dos criminosos que estavam num carro prata.

Quando a PM chegou, encontrou apenas Nelcides Matta já sem os sinais vitais, caído entre a “Ponte do Farofa” e uma residência. Próximo do corpo, a Polícia Científica recolheu cerca de 18 cápsulas de pistola calibre ponto 40.

O delegado da Homicídios, César Ávila, apurou que Nelcides Matta foi ao local após receber uma ligação de alguém que o contratou para instalar uma central de ar em uma residência da região, mas a proposta de trabalho teria sido apenas um meio de atraí-lo para a morte.

“Tudo indica que montaram uma casinha, mas apenas ele foi o alvo, mandaram o amigo dele embora e o executaram. A família diz que ele era usuário de drogas, mas não apontou dívidas ou envolvimento com facção que pudessem motivar o crime”, observou Ávila

O aparelho celular da vítima, peça fundamental para saber quem ligou momentos antes do crime, não foi encontrado.

A polícia pediu Informações que possam contribuir com a identificação e a localização dos bandidos, e divulgou o número 9 9170 4302 para contatos.