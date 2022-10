Transição entre Waldez e Clécio trata orçamento 2023 e concessões públicas

Intenção do evento é familiarizar a nova gestão sobre a situação atual do Estado do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

Equipes de transição do governador eleito do Amapá Clécio Luís (SD) e do atual gestor Waldez Góes (PDT), reuniram-se na tarde desta terça-feira (25) para alinhar as principais informações sobre o Orçamento 2023, além de outras pautas como Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e concessões de serviços básicos, como luz, água e esgoto.

O encontro ocorre em formato de seminário. Clécio pontuou a importância do evento, sobretudo em relação ao orçamento, pois, segundo ele, é o que vai garantir a aplicação do programa defendido durante a campanha eleitoral.

“É um momento muito importante pra gente se apropriar das informações que serão repassadas e com base nelas, projetar os primeiros meses de governo”, pontuou o governador eleito.

O governador eleito avaliou também sobre as concessões de tratamento de água e esgoto e de distribuição de energia elétrica, que atualmente foram cedidas, após leilão, ao Grupo Equatorial. Ele garantiu que as agências reguladoras funcionarão diariamente para garantir a boa entrega do serviço.

“É um tema que toda a população espera uma resolução definitiva em cima desse problema que é crônico em muitos lugares. E o papel do Governo do Estado é, a partir das agências reguladoras, fiscalizar diariamente para que essas duas concessões tenham a aplicação do seu plano de investimento. Não podemos fiscalizar, mensalmente, anualmente, isso tem que ser feito diariamente para que a gente possa mostrar ao povo amapaense que essa concessão está sendo boa e que os recursos que devem ser aplicados estão sendo aplicados”, pontuou Clécio.

O governador Waldez garantiu que a intenção do evento é familiarizar a nova gestão sobre a situação atual do Estado.

“Isso foi pactuado entre mim o Clécio e nossas equipes: de que nós faríamos uma transição democrática, transparente e eficaz. Então, nenhuma informação pode faltar para que o novo governo não encontre dificuldade em dar continuidade às políticas públicas”, ressaltou Waldez

À equipe do governador eleito, foi apresentado, ainda, o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal – do qual o Amapá é signatário e tem o atual presidente.

Além desse, segundo Waldez Goes, haverá mais dois seminários, um deles tratará sobre saúde. O evento ainda não tem data para acontecer.