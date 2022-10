TRE julgará ação que pode mudar resultado da eleição no Amapá

Seis partidos afirmam que sistema do TRE errou na distribuição dos votos

Por SELES NAFES

Deve ocorrer no máximo até a próxima terça-feira (11) o julgamento da ação que pode mudar o resultado das eleições proporcionais no Amapá. Seis legendas afirmam que o sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) distribuiu equivocadamente os votos, e alterou o resultado da eleição de metade da bancada de deputados federais.

A reclamação foi ajuizada pelo Podemos, PSDB, Psol, PT, PCdoB e PV. No último dia 2, o tribunal declarou eleitos Sonize Barbosa (PL), Professora Goreth (PDT), Augusto Púpio (MDB) e Silvia Waiãpi (PL).

Para eleger um deputado federal, o partido precisa ter alcançado o coeficiente de 50 mil votos, ou pelo menos 80% desse total. Já o candidato precisa ter atingido (sozinho) 20% do coeficiente.

Os partidos afirmam que Sonize, Goreth, Púpio e Silvia não alcançaram os 20%, e por isso os que devem ser considerados eleitos são: Aline Gurgel (REP), Professora Marcivânia (PCdoB), André Abdon (PP) e Paulo Lemos (PSOL).

O tribunal ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas o Portal SN apurou que uma comissão formada pelos juízes Mário de Paulo Franco, Matias Pires Neto e o corregedor e desembargador João Lages estão analisando os pedidos que contestam a totalização.