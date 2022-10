Tudo acontece no tempo de Deus

Acompanhe a análise de II Samuel 5

Bom dia! Davi foi ungido pela terceira vez, agora para reinar sobre todo o Israel. Ele tinha 30 anos, e ficaria ainda por 40 anos no comando do povo. Os homens viam nele apenas um pequeno pastor, mas Deus viu nele o Rei de Israel. Como o Senhor é misericordioso e paciente, assim como devemos aprender a esperar que Deus prepare tudo. Ouça a análise de II Samuel capítulo 5 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (12) com o nosso Senhor Jesus.