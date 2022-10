Acompanhe a análise de II Samuel 8

Por JOSUÉ DE ALMEIDA

Bom dia! Neste mundo dos mais fortes e espertos, Deus quer que seus servos sejam bem-sucedidos em todos os aspectos. Davi tinha vitória sobre todos os seus inimigos, especialmente quando ele priorizava Deus. Colocá-lo em primeiro lugar sempre, reconhecer que a vitória vem Dele e consagrar ao Senhor todas as coisas, além de agir com retidão e respeito com todos. Vivamos para luta e vencer, em nome de Jesus! Feliz sábado.