Turista que estava hospedado em Oiapoque é achado morto em rio

Caso aconteceu na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

Foi identificado como Albert Thierry Vigot, de nacionalidade francesa o homem achado morto nesta terça-feira (25), no Rio Oiapoque, na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o corpo foi avistado flutuando por volta de 7h, próximo da rampa da Jumaq, na Rua Joaquim Caetano da Silva.

Enquanto o corpo era resgatado da água pelo Corpo de Bombeiros, a dona de uma pousada na cidade foi à delegacia e comunicou que havia reconhecido o homem achado morto na água como um de seus hóspedes.

Policiais civis foram até o estabelecimento e encontraram os pertences da vítima, incluindo documentos de identidade, que confirmaram a nacionalidade francesa.