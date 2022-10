Acompanha a análise de II Samuel, capítulo 1

Compartilhamentos

Bom dia! Apesar da vontade doentia do Rei Saul em matar Davi, a morte do monarca foi dolorosa para ele, especialmente porque junto também morreu Jonatas, filho do rei e seu melhor amigo. O coração de Davi era o coração de um rei, por isso foi escolhido por Deus. Ouça a análise do primeiro capítulo do 2º livro de Samuel com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha um Feliz Sábado com o nosso Senhor Jesus!