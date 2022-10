Urina preta: Amapá confirma dois casos e monitora quatro suspeitos

Segundo a SVS, casos ocorreram em Macapá, Mazagão e Santana, após consumo de peixe da espécie Pacu.

Dois casos foram confirmados após investigação laboratorial e outros quatro são suspeitos no Amapá da Síndrome de Haff, doença conhecida popularmente como urina preta. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (4), pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Segundo o órgão, todos os casos são de pessoas que consumiram peixes da espécie Pacu, comercializado no município de Santana.

Os casos suspeitos são de pessoas com 36, 52, 45 e 49 anos de idade, residentes nos municípios de Santana e Mazagão. Eles são monitorados e, até o momento, sem necessidade de internação.

Já os casos confirmados são de dois homens, com 22 e 54 anos, moradores do município de Santana e Macapá. O estado de saúde deles é considerado estável e o acompanhamento do quadro clínico é realizado pelo município. Um deles já recebeu alta e está bem, sem sequelas.

A SVS afirmou que ocorrências da doença são esperadas para este período do ano, pois há surtos em municípios de outros estados que exportam peixe para o Amapá. O órgão recomenda que a população evite o consumo do peixe da espécie Pacu.

A Síndrome de Haff apresenta sintomas como falta de ar, dor e rigidez muscular, dormência, e urina escurecida, semelhante a café – o que dá a doença o nome popular de doença da urina preta. Não há transmissão de pessoa para pessoa. O tratamento é feito com hidratação.