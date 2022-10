Acompanha a análise de II Samuel 11

Compartilhamentos

Bom dia! Davi cometeu uma série de pecados que lhe trouxeram problemas para o resto da vida. Entre eles o adultério. Essa é uma das histórias mais famosas do Antigo Testamento. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Não devemos achar que sozinhos somos fortes o suficiente para evitar erros, e não podemos achar que varrendo a sujeira para baixo do tapete estaremos resolvendo o problema. Acompanha a análise de II Samuel 11 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra.