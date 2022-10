VÍDEO: homem é atropelado a caminho do Círio em Macapá; motorista fugiu

Crime ocorreu no Bairro do Coração, na Região Metropolitana de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem que estava a caminho do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no último domingo (9), em Macapá, foi atropelado por um condutor que fugiu sem prestar socorro. Segundo a família, o quadro clínico da vítima é delicado.

O caso ocorreu por volta de 5h, na Rua São Francisco de Assis, no Bairro do Coração, Região Metropolitana da capital. A vítima ia para a parada de ônibus com destino à procissão, na área central. Foi então que tudo ocorreu.

Nas imagens é possível ver que Weberson Alerrandro da Silva Barros, o Peladinho, de 26 anos, caminhava pelo acostamento da via, quando o carro o atropela.

Com o forte impacto a vítima é arremessada para uma calçada. O condutor seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. VEJA:

Peladinho, como é conhecido pelos amigos, é jogador de futebol e servidor de uma empresa terceirizada.

Familiares contam que não há suspeita de quem dirigia o veículo. Alerrandro Barros foi socorrido às pressas para o Hospital de Emergência, onde passou por uma cirurgia para fechar uma grande abertura na cabeça. Agora a vítima precisa de sangue B positivo.

A família pede ajuda para custear os remédios. Quem tiver interesse em colaborar, basta entrar em contato pelo número (96) 9 8139-0048 (Ligação/Whatsapp). Ajuda financeira via pix pode ser feita no número (96) 98434-8450, em nome de Jeferson Magno da Silva Ramos (Tio da vítima).