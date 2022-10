Waldez afirma que Estado está organizado para o novo governo

POLÍTICA NO AMAPÁ

O governador também falou sobre a transição para a gestão Clécio e sobre seu futuro político

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), encerra o 4º mandato no próximo dia 31 de dezembro. Enquanto mobiliza a máquina para entregar o maior número possível de obras, ele começa a planejar a transição para o governo Clécio, momento em que pretende prestar contas também com a sociedade sobre os últimos 4 anos.

Em entrevista ao quadro SNTV, ele falou sobre a situação do Estado, transição, seu futuro político e lembrou que conduziu o estado durante as piores crises do país. Acompanhe.