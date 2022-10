Waldez e Clécio iniciam transição de governo

A equipe será formada por técnicos do atual Governo do Amapá e da equipe do governador eleito.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o governador eleito, Clécio Luis (SD), fizeram a primeira reunião de transição para a nova gestão. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), no Palácio do Setentrião, sede central do poder Executivo amapaense, em Macapá.

A equipe será formada por técnicos do atual governo e da equipe do governador eleito. Os nomes que irão coordenar a transição serão divulgados na próxima segunda-feira (17), quando inicia oficialmente o processo.

Na última sexta-feira (8), foi publicado o Decreto com o que é previsto pelos órgãos de controle para a transição, que terá sede na Procuradoria Geral do Amapá (PGE), coordenada pelo gabinete civil.

Waldez Góes informou que a transição observará todos esses preceitos legais da transparência, da eficácia e de informações em tempo real. Ele adiantou que vai deixar o Amapá sem Déficit Orçamentário.

“Será histórico, coisa que nunca consegui receber e nenhum passar um pro outro, com tantas questões resolvidas no eixo de gestão fiscal. Sempre teremos desafios, porque somos um estado que depende de transferências federais. Recebi um governo com cinco folhas de pagamentos descobertas em termo orçamentário, ou seja, um déficit orçamentário. E foram dois mandatos pra gente corrigir isso. Este ano será o 3° consecutivo, dos oito, que a gente encerra com zero de déficit orçamentário. Vamos entregar assim o governo ao governador Clécio”, falou Waldez.

Sobre quanto vai deixar em caixa, Góes informou que só poderá passar a informação de forma mais precisa em dezembro.

Já Clécio Luis falou quais serão os primeiros passos da transição.

“Nesse momento, vamos fazer diagnóstico em cinco eixos: economia, infraestrutura, defesa social, gestão e assessoramento jurídico. Com isso, criaremos subcomissões para tratar de cada segmento ou órgão, para ter um belo diagnóstico do estado, mas principalmente, não teremos, pela primeira vez, uma descontinuidade em mudança de governo. Nenhum serviço pode parar, nenhum emprego pode ser perdido na troca de governo, ao contrário, o que tiver dando certo vai ser continuado e isso vai nos dar suporte técnico pra promover ações de um novo governo”, disse Clécio.

Ao responder perguntas de jornalistas, Góes disse que vai honrar suas ações até o fim do mandato e Clécio Luis os seus compromissos de campanha.