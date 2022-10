Waldez e Clécio iniciam transição e Amapá terá orçamento inicial de R$ 8,9 bi

Equipes do atual e do governador eleito foram apresentadas nesta quarta-feira (19), em encontro no Palácio do Setentrião

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o governador eleito Clécio Luís (SD), apresentaram na manhã desta quarta-feira (19) os membros das equipes de transição administrativa do governo estadual para a próxima gestão.

Segundo Waldez, a transição deve durar até novembro. Estão coordenando o processo o administrador Marcelo Roza, indicado por Waldez, e o advogado Rodolfo Vale, por parte de Clécio. Veja a lista completa no fim da matéria.

“Eu e Clécio estamos determinados, comprometidos em fazermos uma transição transparente, eficaz e garantidora de que não haja nenhum problema de solução de continuidade nos trabalhos que o governo atual vai realizar até o dia 31 de dezembro e logicamente a implantação do governo novo com as propostas defendidas e aprovadas no sufrágio eleitoral”, falou Waldez.

O atual governador comentou ainda que vai deixar o Amapá sem dívidas.

“Damos a segurança que pela primeira vez, talvez, na história do Amapá nós vamos passar um governo com o pagamento em dia para os servidores públicos, fornecedores, com construtores, com beneficiários de programas sociais, com os contratos em execução, com previdência e consignado, imposto de renda, com os encargos sociais, então isso é um ganho muito grande”, acrescentou Waldez.

Clécio garantiu que será um processo transparente e eficaz.

“Hoje a gente tem uma equipe do governo atual e uma equipe técnica de transição que não é necessariamente a equipe de governo, são duas coisas completamente diferentes, uma equipe técnica que obviamente eu conheço, que eu confio, que a maioria já trabalhou comigo, que vai iniciar esse processo a partir de hoje construindo as informações, elaborando o relatório que nos permita ter um quadro bem real da situação do Estado, nós também produziremos seminários que darão transparência nesse processo de transição”, informou.

“Teremos um orçamento inicial de R$ 8,9 bi, teremos muitas obras em curso, muitos projetos em fase de licitação ou licitados agora, enfim, tudo isso vocês poderão acompanhar”, concluiu Clécio.

O governador eleito disse que deve anunciar os nomes dos novos secretários que irão compor seu governo na segunda quinzena de dezembro.

Veja os nomes dos membros da equipe de transição:

Equipe Waldez

• Marcelo Inácio da Roza – coordenador

• Narson de Sá Galeno

• José Luciano Costa da Silva

• Joel Nogueira Rodrigues

• Alcir Figueira Matos

• Suelem Amoras Távora Furtado

• Eduardo Corrêa Tavares

• Antônia Nascimento da Silva

• Gilberto Ubaiara Rodrigues

• Alba Nize Colares Caldas

• Patrícia de Almeida Barbosa

• José Carlos Corrêa de Sousa

Equipe Clécio

• Rodolfo Sousa Folha do Vale – coordenador

• Taisa Mara Morais Mendonça

• Nair Mota Dias

• Silvana Vedovelli

• Dejalma Espírito Santo Ferreira Teixeira

• Jardel Adailton Souza Nunes

• Charles Achcar Chelala

• Jesus de Nazaré de Almeida Vidal

• Jorge da Silva Pires

• Ilziane Launé de Oliveira

• Edivan Barros de Andrade

• Sandra Maria Martins Cardoso Casemiro

• Emmanuel Dante Soares Pereira

• John David Belique Covre