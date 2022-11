11 meses após crime, acusado de matar e enterrar caseiro é preso

Crime ocorreu em Vitória do Jari, no sul do Amapá. Acusado foi preso em Almeirim (PA), município vizinho.

O segundo acusado de matar e assassinar um caseiro na região do Vale do Jari, no sul do Estado do Amapá, foi localizado e preso.

Ronei da Costa Conceição, o Tatuado, foi preso há dois dias em Almeirim (PA), município paraense vizinho, após um trabalho conjunto entre as Polícias Civis dos dois Estados. Ele estava foragido há 11 meses.

Junto com o seu irmão, Roberto Milasse Costa da Conceição, o Mila, que foi preso em abril, quatro meses após o crime, ele é acusado de matar o caseiro Antônio Carlos de Araújo, o Magal, de 53 anos. O crime ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021, no sítio onde a vítima trabalhava, em Vitória do Jari (AP).

À época em que foi capturado, Milasse – que foi preso em Laranjal do Jari (AP) após a família da vítima oferecer uma recompensa de R$ 2 mil por informações que levassem ao paradeiro dos irmãos – apontou à polícia onde eles tinham enterrado o corpo da vítima, na Comunidade Sem Terra, zona Rural de Vitória do Jari.

De acordo com o delegado que investigou o caso, Erivelton Clemente, de Vitória do Jari, Ronei seria ele que teria estrangulado Magal, enquanto Milasse segurava as pernas da vítima. O delegado falou sobre a prisão:

Ocultação e motivo

Segundo o inquérito policial, depois que os irmãos mataram o caseiro, Milasse pegou uma enxada que usava para realizar os serviços no sítio vizinho onde trabalhava, para cavar a cova. Eles esconderam o corpo em uma área próximo de onde ocorreu o crime.

Clemente apurou que a motivação para o crime seria banal. Durante as investigações, ele descobriu que a vítima havia contado a uma testemunha duas semanas antes dela desaparecer em dezembro, que tinha sido ameaçada por Ronei.

A ameaça ocorreu porque Magal pediu para o Ronei e seu irmão não frequentarem mais o sítio que ele tomava conta. A propriedade onde a vítima trabalhava teria melhor estrutura, com energia solar e acesso à internet. Por isto, os irmãos iam para lá, para acessar a internet e assistir televisão.

Mas a presença muito frequente deles começou a incomodar a vítima.

Segundo o delegado Clemente, a dupla já tem várias passagens pela polícia. Além da morte de Magal, Ronei estava com ordem judicial por outro homicídio, de um adolescente, em Vitória do Jari.