Acompanha a análise de I Reis 16

Bom dia! Depois de muitas mortes e conflitos pelo poder na parte norte de Israel, iniciou-se o reinado de Acabe, que casou-se com Jezabel. Ela era devota do culto a Baal, e tornou o baalismo a religião oficial de Israel. Esse casamento traz alertas que devem ser considerados até os dias de hoje. Acompanhe a análise de I Reis 16 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (16) com o nosso Senhor Jesus!