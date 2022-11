Acompanha a análise de I Reis 10

Bom dia! A rainha de Sabá foi conhecer o rei Salomão para ver a sabedoria que todos comentavam. Uma coisa é a palavra, e outra é o gesto. Acompanhe a análise de I Reis 10 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (10) com o nosso Senhor Jesus Cristo!