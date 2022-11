Acompanhe a análise de I Reis 14

Bom dia! O rei Roboão adorava a Deus, mas, na medida em que seu poder cresceu, ele se afastou do Senhor. Ele e o rei Jeroboão experimentaram a experiência de se afastar de Deus. Entenda sobre os caminhos de morte na análise de I Reis 14 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima segunda-feira (14) com o nosso Senhor Jesus!