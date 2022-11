A porta ainda está aberta

Ouça a análise de I Reis 21

Bom dia! O rei Acabe fez uma oferta de compra de uma vinha (plantação de uvas), mas ficou enfurecido quando Nabote, o dono da área produtora, recusou. A rainha deu um jeito de prender Nabote injustamente e executá-lo para que o marido se apossasse do local. Deus enviou o profeta Elias para mandar um recado ao rei, que já tinha ouvido a voz de Deus em várias situações, mas ignorou. Para eles, não havia mais saída. Para nós, ainda há. Ouça a análise de I Reis 21 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima segunda-feira (21) com o nosso Senhor Jesus!