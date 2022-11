Acidente de moto deixa homem e mulher mortos em rodovia

Acidente ocorreu na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Duas pessoas morreram após um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, ocorrido na noite deste domingo (6), na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Uma das vítimas trabalhava de motorista numa empresa que presta serviço de pavimentação na cidade.

Testemunhas disseram que já era fim de expediente e Antônio Márcio Pereira de Oliveira, de 44 anos, estava entre amigos, tomando uma cerveja, quando saiu a pé e avistou uma motocicleta com a corrente caída, parada na margem da via.

Ele decidiu prestar ajuda e foi neste momento em que foi atropelado por outra motocicleta que transitava no sentido Macapá/Santana.

Com o impacto, Rosiane Cardoso Belfort, que era passageira da moto que seguia em alta velocidade, morreu no local.

Manoel Ferreira Ribeiro, de 49 anos, condutor da motocicleta em que Rosiane estava, foi socorrido e segue internado no Hospital de Emergência de Macapá.

Já o trabalhador atropelado, Antônio Márcio, morreu logo depois ao dar entrada no hospital. Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Amapá estiveram no local para controlar o trânsito e dar segurança ao trabalho de perícia.