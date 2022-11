Acusado de homicídio é preso após romper e danificar a tornozeleira eletrônica

Equipamento foi achado no habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça do Amapá que havia rompido a tornozeleira eletrônica foi recapturado na noite desta sexta-feira (11), durante a Operação Cerberus II, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá, ocorrida nos bairros com maior índice de violência em Macapá.

Rubnei Correa da Silva, de 28 anos, cumpria pena no regime aberto domiciliar. O equipamento de monitoramento que ele usava já não emitia sinais e estava destruído, escondido em meio a roupas sujas, em um dos apartamentos do habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto, na zona sul de Macapá.

Já o criminoso estava em via pública, nas proximidades do residencial, quando foi abordado pelos militares, por volta de 19h30.

A atitude estranha do suspeito chamou a atenção dos policiais. Rubnei passou a ficar inquieto e muito nervoso quando avistou a patrulha da companhia de choque se aproximando de onde ele estava.

De acordo com o comandante do Bope, major Iram Andrade, o foragido ainda tentou enganar os militares, se identificando como Rubenito, nome que a polícia logo descobriu que não era dele após consultar o banco de dados de foragidos, foi então que ele resolveu falar a verdade e levou os policiais até o apartamento onde havia escondido a tornozeleira eletrônica.

Rubnei foi apresentado à polícia judiciária, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde aguardará posicionamento da Justiça.