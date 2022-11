Acusado de matar professor de dança em evento musical é preso

Jayneson Leal, o Jackie, foi preso pela Polícia Civil do Amapá nesta quinta. Crime ocorreu na Praça da Bandeira, em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá conseguiu localizar um dos dois homens apontados como os autores do roubo e morte do professor de dança Elizeu Neres Martins, de 20 anos, assassinado na madrugada do dia 26 de setembro de 2022, na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, onde ocorria um evento musical.

Jayneson Leal, o Jackie, 23 anos, foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que investigou o caso. Além dele, Dorinelson Barbosa, o Golfinho, de 19 anos, vizinho de Jackie no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá, também é indiciado pelo crime.

“Foi interrogado na delegacia, detalhando seu envolvimento no crime e confirmando as informações em relação aos demais suspeitos. Assim, a Polícia Civil dá cumprimento do mandado de prisão preventiva e encaminha o preso para a audiência de custódia e, após, para a penitenciária local”, destacou Leonardo Alves, que conduziu as investigações.

Segundo a polícia, a dupla fez um arrastão, ocasião em que roubaram celulares de pelo menos 6 vítimas. O professor de dança reagiu travando luta corporal com Dorielson, que estava armado e efetuou três tiros na vítima, apurou a DECCP.

Segundo a investigação, os autores fugiram para o Bairro Perpétuo Socorro, área leste de Macapá, num veículo Corsa Classic preto. O carro foi localizado poucas horas depois do fato, abandonado pelos suspeitos.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, no mesmo dia do crime, a Polícia Civil identificou o dono do veículo, que informou que o filho dele de 16 anos é quem teria utilizado o carro durante a madrugada – segundo a polícia, para auxiliar os outros dois suspeitos maiores de idade a cometerem roubos pela cidade.

Logo, vídeos de câmeras de segurança das proximidades da cena do crime foram coletados para entender a dinâmica dos fatos. O menor de idade e motorista, foi ouvido na presença do seu representante legal. Ele confirmou os fatos, porém, nada disse a respeito dos demais participantes.

Quem souber de qualquer informação a respeito do paradeiro de Golfinho pode repassar à Delegacia de forma anônima pelo contato (96) 98430-9898.