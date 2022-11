Adolescente rouba picape, bate em outros carros e deixa veículo virado em ponte

Ocorrência começou com assalto em Macapá e terminou com acidente em Santana.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 17 anos deu prejuízo a diversas pessoas após roubar um carro, fugir da polícia, bater outros automóveis e ainda deixar veículo roubado virado em uma ponte. Ele terminou apreendido pela Polícia Militar do Amapá e por pouco não foi baleado.

A ocorrência começou na zona norte de Macapá, no Bairro Açaí, onde ele e um comparsa assaltaram um cliente de uma loja de materiais de construção e levaram dele a picape Hilux, e terminou no Igarapé da Fortaleza, em Santana, onde o jovem acabou virando com o carro roubado.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o ato infracional ocorreu por volta de 16h. A vítima chegava no estabelecimento na Avenida das Bacabas quando foi abordada por dois homens armados que o forçaram a descer do carro e levaram o veículo.

Contudo, o automóvel possui rastreador eletrônico e foi assim que militares do Bope o localizaram cerca de 40 minutos depois, na Rodovia Salvador Diniz, próximo ao Igarapé da Fortaleza.

A guarnição fez sinal sonoro para abordar o veículo, momento em que o motorista acelerou e deu-se início uma perseguição. No trajeto, o adolescente, que dirigia a picape roubada, abalroou vários carros na pista.

Um pouco antes de chegar na ponte, ele perdeu o controle da direção e bateu na new jersey que separa a pista de rolamento da via de pedestres da ponte. O carro ficou virado de lado.

No momento da abordagem, o infrator apontou uma arma de fogo em direção aos policiais, que reagiram com disparos de alerta. O agressor, então, desistiu e saiu do veículo com as mãos para o alto.

Dentro da Hilux foi encontrado um simulacro, semelhante a uma pistola. A vítima reconheceu o infrator como um dos dois que praticaram o roubo. O comparsa do adolescente não foi encontrado.