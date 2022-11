Adolescente ‘segurança’ de facção é morto em confronto com a PM

De acordo com o Bope, Marlyson Brito, de 16 anos, estava fazendo a segurança durante uma festa dedicada a uma liderança criminosa

Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Cesein acusado de roubos, principalmente a estabelecimentos comerciais, morreu na noite deste sábado (19), ao confrontar uma equipe de Rondas Ostensivas Tática Motorizada, a Rotam do Bope.

A troca de tiros ocorreu por volta das 21h, numa região periférica atrás do Conjunto Habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto, na zona sul de Macapá.

Segundo apurações do major Iram Andrade, comandante do Bope, apesar da pouca idade (apenas 16 anos), Marlyson Gabriel Santos Brito, que também era apelidado de “Tráfico”, já integrava uma facção criminosa e era autor de uma série de assaltos que vinham ocorrendo na capital amapaense, sendo que a maioria dos roubos foi flagrada por câmeras de segurança e as imagens repassadas à polícia.

Além disso, o foragido foi delatado por um de seus comparsas e companheiro de Cesein apreendido anteriormente. O interno revelou que Marlyson utilizava uma motocicleta de cor preta para cometimentos dos crimes. O veículo de placa NEM 7339 foi encontrado pelos militares no local do confronto.

O comandante do Bope relatou que os policiais realizavam a Operação Cerberus III quando foram informados que, nas proximidades do habitacional Açucena, numa área de pontes, havia um grupo armado exibindo armas de fogo e comemorando o aniversário de um líder de uma organização criminosa.

Na chegada ao local, já na Passarela Aldo Soares, os policiais disseram que era Marlyson quem fazia a segurança no início da ponte para o grupo criminoso. Ele teria desobedecido ordem de parada e atirado em direção à patrulha. O resultado foi a morte do infrator que estava foragido desde fevereiro. Ele tinha duas munições calibre 38 achadas pela perícia no bolso da bermuda que usava.

O restante do bando conseguiu fugir. O revólver calibre 38 que Marlyson teria descarregado contra a polícia, a motocicleta roubada e as munições foram apresentadas ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.

