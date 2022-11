Agarrado com boneca da filha assassinada, pai chora por justiça

Manoel de Jesus Lacerda: “Não queremos vingança, apenas justiça”. Julgamento ocorre em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Manoel de Jesus Lacerda, pai da menina Ana Júlia, de 5 anos, morta com um tiro de na cabeça no dia 15 de setembro de 2021, se emocionou bastante no julgamento dos acusados que ocorre nesta quarta (16) em Santana, cidade onde ocorreu o crime, a 17 km de Macapá.

Agarrado em uma boneca da filha, ele falou o que espera do júri popular.

“Não queremos vingança, apenas justiça pela morte da minha filha, que era apenas uma criança inocente e que teve a vida tirada de forma brutal. Hoje não tenho mais minha filha para me abraçar, hoje em dia só me abraço com as roupas dela, com as bonecas”, emocionou-se.

Segundo Manoel, a vida da família “acabou” depois que a menina foi brutalmente assassinada.

“Não conseguimos viver direito com esse sentimento de impunidade. Nossos dias não estão sendo fáceis. Temos muita dor e saudade. Por isso peço justiça”, concluiu, em prantos.

A mãe da menina mal conseguia falar, pois chora a todo instante. A previsão é que a sentença saia ainda hoje.