Alunos conversam com policiais e psicólogos sobre violência na escola e em casa

Encontro foi conduzida pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher e estudantes de psicologia

Por SELES NAFES

A Escola Estadual Mário Quirino, no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá, reúne uma grande comunidade escolar, na maioria adolescentes. São meninos e meninas com sonhos, mas que também podem ser vítimas de violência em suas mais diversas formas, incluindo dentro da própria escola. Não é raro a direção do colégio receber alguns casos.

Para deixá-los mais informados sobre seus direitos e que cuidados precisam ter na escola e em casa, os alunos foram visitados na quarta-feira (23) por policiais da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) e por estudantes de psicologia do IMMES.

O encontro descontraído, mas levado muito sério, foi conduzido pela delegada Sandra Dantas. Acompanhe no SNTV.